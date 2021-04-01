В Бишкеке на проспекте Чуй встали троллейбусы. Оборвалась линия

В центре Бишкека встали все троллейбусы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На проспекте Чуй в ряд стоят троллейбусы № 5, 8 и другие маршруты тоже. Непонятно, в чем причина. Из-за этого образуются длинные пробки», — написал бишкекчанин.

В Бишкекском троллейбусном управлении редакции сказали, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова в сторону микрорайона «Восток-5» троллейбус с бортовым номером 1717 оборвал контактный провод. На месте работают сотрудники муниципального предприятия и устраняют аварийную ситуацию.

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