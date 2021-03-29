Устали от съемных квартир. Бишкекчанин не может купить жилье по госипотеке

Житель Бишкека пожаловался на то, что не может купить квартиру по государственной ипотечной программе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Читайте по теме В ближайшие пять лет жильем планируют обеспечить 7,5 тысячи семей

По его словам, мужчина, работающий в сфере культуры уже 20 лет, стоял в очереди на приобретение жилья по программе, но после октябрьских событий все деньги Госипотечной компании ушли в Минфин из-за нехватки средств в бюджете.

«Сейчас проект закончился, потому что длился с 2015 по 2020 год. Теперь нам работники ГИК говорят, что программу на 2021-2026 годы еще не подписали. Я отец троих детей, мы устали переселяться по съемным квартирам. Хочу, чтобы вы помогли донести до руководителей министерств, что таких, как я, тысячи. Им, наверное, невдомек, как живут простые люди. Мы ведь не просим бесплатного жилья, а всего лишь возобновить проект, который успешно работал. Отдав 20 лет жизни отрасли культуры в нашей стране, я даже не имею одного квадратного метра, поэтому госипотека — единственная возможность, и то не дают. Хотя говорят, что деньги для финансирования имеются, все ждут лишь подписи премьер-министра», — рассказал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.