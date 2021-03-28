16:06
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на отсутствие стоянок возле Дворца спорта

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые паркуют машины во дворе, например, как этот водитель в 10-м микрорайоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения улиц Горького и Элебаева тротуар перекрыл владелец этого авто.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестках улиц Тоголока Молдо и Сыдыкова, а также Уметалиева и Московской машины стояли на разметке зебры, в первом случае полностью закрыв проход.

На перекрестке улиц Московской и Тыныстанова на проезжей части сделали парковку.

«Постоянно заторы. Чтобы повернуть с Московской направо, приходится наезжать на сплошную линию. А если бусик встанет, там вообще пробка до бульвара», — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На отсутствие парковочных мест возле Дворца спорта пожаловался горожанин. «Машины некуда ставить. Паркуются, где придется, разрушают плиты, мешают другим водителям. Раньше была стоянка, но теперь там стоит многоэтажка», — написал он.

Другой читатель прислал из этого района фотографии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187718/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. На улице Ибраимова устроили стоянку на тротуаре
Ограждения возле незаконно закрытой парковки в Бишкеке до сих пор не убрали
Чудаки парковки. Бишкекчанин назвал одну из причин нарушений ПДД
Чудаки парковки. Нарушители превратили тротуары в проезжую часть
Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины в микрорайонах прямо на аллейках
Парковочные места на улице Тыналиева в Бишкеке закрыли незаконно
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать
На улице Тыналиева в Бишкеке закрыли парковочные места. Жители просят проверить
Чудаки парковки. Нарушители разрушают брусчатку на тротуарах
Незаконную парковку на улице Жумабека городские власти не могут убрать два года
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мы&nbsp;не&nbsp;уйдем. Участники митингов у&nbsp;Дома правительства сидят на&nbsp;газонах Мы не уйдем. Участники митингов у Дома правительства сидят на газонах
Водитель буса нарушил несколько Правил дорожного движения в&nbsp;Бишкеке Водитель буса нарушил несколько Правил дорожного движения в Бишкеке
Еще один опасный подземный переход обнаружили в&nbsp;Бишкеке Еще один опасный подземный переход обнаружили в Бишкеке
Бизнес
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
28 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на отсутствие стоянок возле Дворца спорта Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на отсутствие стоя...
15:31
Безопасный город. На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке не видно разметку
15:00
Мгновения жизни. Окрестности Бишкека, горы и облака
13:00
Эрадж Каниев из Горного Бадахшана обрел второй дом в Кыргызстане
12:54
Сборная Кыргызстана по футболу завершила выступление на Кубке трех наций