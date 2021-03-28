Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на отсутствие стоянок возле Дворца спорта

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые паркуют машины во дворе, например, как этот водитель в 10-м микрорайоне.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения улиц Горького и Элебаева тротуар перекрыл владелец этого авто.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестках улиц Тоголока Молдо и Сыдыкова, а также Уметалиева и Московской машины стояли на разметке зебры, в первом случае полностью закрыв проход.

На перекрестке улиц Московской и Тыныстанова на проезжей части сделали парковку.

«Постоянно заторы. Чтобы повернуть с Московской направо, приходится наезжать на сплошную линию. А если бусик встанет, там вообще пробка до бульвара», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На отсутствие парковочных мест возле Дворца спорта пожаловался горожанин. «Машины некуда ставить. Паркуются, где придется, разрушают плиты, мешают другим водителям. Раньше была стоянка, но теперь там стоит многоэтажка», — написал он.

Другой читатель прислал из этого района фотографии.

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