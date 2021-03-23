15:42
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Агент 024

Продал школу за 27 тысяч сомов. Сельчане возмущены действиями главы айыл окмоту

Жители Кара-Суйского района заявляют, что глава айыл окмоту Озгур продал школу за 27 тысяч сомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Даткабек Шабданбеков.

По словам жителей, чиновник решил продать заброшенное здание школы на аукционе, несмотря на то что граждане хотели оборудовать здесь спортивный зал для местной молодежи. О том, что здание продано, местные узнали недавно. Они возмущены действиями главы айыл окмоту.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187306/
просмотров: 895
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет
Нужен высокий стандарт. Артем Новиков признал школьную программу неэффективной
В городе Ош хотят построить школу с российскими образовательными программами
В школах Кыргызстана стартовал месяц здорового питания
С 1 апреля все школьники по стране перейдут на учебу в традиционном формате
Чиновники в очередной раз обсудили открытие школ и детсадов для работы офлайн
Миграция, пандемия, ранние браки. Почему дети в Кыргызстане пропускают уроки
Электронная запись в школы. На карте мэрии Бишкека нет некоторых участков
Подписано постановление об утверждении порядка организации пришкольных хозяйств
Более 200 жалоб на электронную запись в школу поступило к правозащитникам
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
На&nbsp;месторождении Джеруй отравились 15&nbsp;человек. Начата проверка На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка
Может, нам жить в&nbsp;автопарке? Водитель троллейбуса обратился к&nbsp;руководству Может, нам жить в автопарке? Водитель троллейбуса обратился к руководству
Кошмарят и&nbsp;не&nbsp;платят зарплату. Мигранты в&nbsp;России обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Кошмарят и не платят зарплату. Мигранты в России обратились к Садыру Жапарову
Бизнес
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
GMW-2021: &laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает на&nbsp;уникальную нумизматическую выставку GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку
Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в&nbsp;O!Store Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
23 марта, вторник
15:39
В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа заболевших COVID-19 В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа...
15:15
В Бишкеке произошла авария с участием такси. Машина всмятку
14:59
СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
14:48
Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет
14:41
Заложил машину, деньги потратил. Задержан подозреваемый в мошенничестве