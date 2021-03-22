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Агент 024

Завоза нет и не ждите. Жители Кара-Балты жалуются на отсутствие валерьянки

В Кара-Балте ни в одной аптеке не продают валерьянку в таблетках. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, она обошла практически весь город и не нашла нужного медикамента.

«Бегала по 15 аптекам, нигде нет. Фармацевты в открытую говорят, что можно дальше не искать валерьянку, завоза нет и не будет. Моей матери срочно надо. Придется ехать в Бишкек и искать уже там», — рассказала жительница Кара-Балты.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187205/
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