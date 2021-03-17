Предвзятый конкурс. Абитуриенты жалуются на отбор на обучение в вузы Венгрии

Абитуриенты, участвовавшие в отборе на обучение в вузах Венгрии, пожаловались на Министерство образования Кыргызстана. Свое обращение они прислали 24.kg.
Они считают, что отбор проводили несправедливо и незаконно.
«По соглашению с правительством Венгрии Кыргызстану предоставили бесплатные места на обучение в венгерских вузах. На 2021-2022 учебный год на бакалавриат, магистратуру и докторантуру выделили 150 мест. С кыргызской стороны отбором кандидатов и проведением конкурса занималось Министерство образования. Однако академическая успеваемость кандидатов, знание ими английского языка (оценки по тестам TOEFFL или IELTS), баллы, полученные по предметным тестам, и планы исследований — все это аннулировала организационная комиссия», — говорится в обращении.
«В результате действий со стороны организационной комиссии кандидаты, показавшие лучшие знания по итогам собеседования, уступили тем, кто набрал наименьшие баллы, хуже знал язык и предметы, но своими ответами больше соответствовал личным требованиям членов комиссии на собеседовании. Фактически члены комиссии многократно превысили полномочия, нарушили нормативные документы, показали себя некомпетентными, непрофессиональными, предвзятыми, что легко можно проверить с помощью видеозаписи собеседования», — отметили абитуриенты и их родители.
Они также заявили, что подобная ситуация продолжается несколько лет.
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