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Агент 024

Бесконечные очереди. Бишкекчане снова жалуются на работу ЦОН

Жительница Бишкека пожаловалась на то, что в ЦОН № 3 трудно получить паспорт. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«В 10.00 уже нет талонов, а так их раздают только до 12.00. Если вдруг вы пришли после этого времени, то нужно воспользоваться VIP-услугами. Это стоит 670 сомов. У кого таких денег нет, каждый день приходят в ЦОН и ждут. У кого есть деньги, обслуживают нормально, без очередей. Я уже с 15 февраля хожу и не могу сделать ничего», — написала она.

В пресс-службе ГРС 24.kg рассказали, что за один день ЦОН № 3 принимает от 1 тысячи 200 до 1 тысячи 500 граждан.

«По линии ЗАГС сотрудников там мало, двое откомандированы. VIP-услуги по линии ЗАГС недоступны, только по паспортам можно воспользоваться этой опцией. Талоны выдавать перестали в 10.00, потому что к этому времени выдали больше 100 талонов. Руководитель ЦОН в коридоре встретил женщину, которая выразила недовольство, и объяснил ей все», — отметили в ведомстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186629/
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