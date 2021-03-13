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Агент 024

Учителей Каракола заставляют выходить на субботники. Они недовольны

Учителя школ Каракола пожаловались на то, что их заставляют выходить на субботники. Об этом 24.kg сообщил один из педагогов.

Отмечается, что в Караколе объявили трехмесячник по благоустройству, озеленению и очистке города.

«В связи с этим еженедельно проводят субботники, естественно, руками учителей. Мэрия заставляет педагогов заниматься работой дворников. Так им детей учить или три месяца чистить улицы города?» — задается вопросом читатель.

Вице-мэр Каракола Гульназ Орозова пообещала 24.kg прокомментировать обращение учителей позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/186323/
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