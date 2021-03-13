Учителей Каракола заставляют выходить на субботники. Они недовольны

Учителя школ Каракола пожаловались на то, что их заставляют выходить на субботники. Об этом 24.kg сообщил один из педагогов.

Отмечается, что в Караколе объявили трехмесячник по благоустройству, озеленению и очистке города.

«В связи с этим еженедельно проводят субботники, естественно, руками учителей. Мэрия заставляет педагогов заниматься работой дворников. Так им детей учить или три месяца чистить улицы города?» — задается вопросом читатель.

Вице-мэр Каракола Гульназ Орозова пообещала 24.kg прокомментировать обращение учителей позже.

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