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Власть

На сайте Генпрокуратуры кыргызстанцы могут пожаловаться на работу милиции

Оставлять жалобы на действие или бездействие сотрудников правоохранительных органов можно на сайте Генеральной прокуратуры. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Курманкул Зулушев.

Депутат Айсулуу Мамашова рассказала генпрокурору о том, что сотрудник милиции не принял заявление у жертвы семейного насилия, и спросила Зулушева, может ли она пожаловаться на милиционера онлайн, так как отделения прокуратуры от ее дома далеко.

Генпрокурор ответил, что все жалобы на сайте ведомства проверяются, и призвал граждан оставлять их там.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291809/
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