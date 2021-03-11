19:32
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Агент 024

Токсичное предприятие. Жители Канта просят проверить опасную типографию

Жители Канта жалуются на типографию, которая, по их словам, отравляет окружающую среду. Об этом они написали в редакцию 24.kg.

Граждане обратились в мэрию города с просьбой принять меры в отношении хозяев объекта на улице Буслаева из-за того, что типография регулярно применяет химические средства и реагенты при переработке бумажного сырья.

«Эти средства и реагенты источают едкий ядовитый запах, который негативно сказывается на здоровье не только людей и детей, проживающих в непосредственной близости, но и ведут к массовой гибели животных и растений. Убедительная просьба — сделать замеры уровней радиации и шума, который нарушает покой жителей района в вечернее и ночное время. Вокруг объекта также грязь и мусор», — говорится в обращении.

Жители подчеркнули, что правонарушения начали проявляться приблизительно 10 лет назад.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186026/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Печатавшая учебники типография намерена подать в суд на Министерство образования
В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Жители Алая и Таласа показали загрязненные реки
Навоз сваливают рядом с детской площадкой в селе Ак-Суу Чуйской области
Отходами от производства муки засоряет воздух мельница в Бишкеке
Зеленая река Аламедин. В реку сбросили нефтепродукты
Zero waste: Как ежедневные привычки влияют на экологию
В БГК просят усилить контроль за грязными грузовиками со строек
В Бишкеке начали сносить здание знаменитой типографии «Эркин-Тоо»
Жуткие кадры. Как выглядят самые грязные места планеты
Популярные новости
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и&nbsp;озеро Ара-Коль Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
В&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;6&nbsp;на месте футбольного поля хотят построить многоэтажный дом В микрорайоне № 6 на месте футбольного поля хотят построить многоэтажный дом
Местные выборы. На&nbsp;обочине нашли печать участковой избирательной комиссии Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии
На&nbsp;велодорожках Бишкека стоят торговцы. В&nbsp;мэрии ничего не&nbsp;могут с&nbsp;ними сделать На велодорожках Бишкека стоят торговцы. В мэрии ничего не могут с ними сделать
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
11 марта, четверг
19:22
Токсичное предприятие. Жители Канта просят проверить опасную типографию Токсичное предприятие. Жители Канта просят проверить оп...
19:13
Кандидат в депутаты ЖК от «Мекеним Кыргызстан» возглавила школу «Газпрома»
18:48
Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков — политическая ошибка моего отца
18:46
В Нарынской области началась аттестация акимов районов и их заместителей
18:30
12 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет