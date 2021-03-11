Токсичное предприятие. Жители Канта просят проверить опасную типографию

Жители Канта жалуются на типографию, которая, по их словам, отравляет окружающую среду. Об этом они написали в редакцию 24.kg.

Граждане обратились в мэрию города с просьбой принять меры в отношении хозяев объекта на улице Буслаева из-за того, что типография регулярно применяет химические средства и реагенты при переработке бумажного сырья.

«Эти средства и реагенты источают едкий ядовитый запах, который негативно сказывается на здоровье не только людей и детей, проживающих в непосредственной близости, но и ведут к массовой гибели животных и растений. Убедительная просьба — сделать замеры уровней радиации и шума, который нарушает покой жителей района в вечернее и ночное время. Вокруг объекта также грязь и мусор», — говорится в обращении.

Жители подчеркнули, что правонарушения начали проявляться приблизительно 10 лет назад.

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