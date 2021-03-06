Возобновление обучения в Бишкеке. Школы не могут требовать ношения формы

С 9 марта в школы Бишкека вернутся ученики еще трех параллелей. В некоторых учебных заведениях родителям сообщили об обязательном ношении школьной формы. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, учитель в чате сообщил, что в школу дети ходят в школьной форме: белый (светлый) верх, темный низ (можно черные джинсы), а спортивный костюм — это не школьная форма.

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«Но ведь ранее Министерство образования говорило, что формы не будет», — сообщила она.

В управлении образования мэрии Бишкека ответили, что школьная форма детям не требуется.

«Только по желанию родителей. Не допустить ребенка к учебе из-за отсутствия формы учебное заведение не вправе. Все директора об этом извещены. Если в учебном заведении все же будут требовать, то родители могут сообщить об этом в управление по номеру 0709240284 (WhatsApp). Они могут указать только номер школы, чтобы мы могли принять меры», — отметили в управлении.

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