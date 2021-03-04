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Агент 024

Политическое граффити. Жители Бишкека жалуются на агитацию

Жители района возле старого аэропорта жалуются на агитационные граффити Жаныбека Абирова. Фото они прислали на WhatsApp 24.kg.

«Председатель городского кенеша Абиров как кандидат в депутаты разместил логотип со своей фамилией прямо на стенах домов. Он занимается агитацией, которая еще не началась», — написали они.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Агитация в Бишкеке

Другой читатель сообщил, что сторонники Жаныбека Абирова, который на время выборов приостановил полномочия председателя БГК, разносят по квартирам газеты, посвященные кандидату в депутаты.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Агитация в Бишкеке

Бишкекчане просят ЦИК обратить внимание на эти нарушения.

Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. Агитация начинается 12 марта. Преждевременная кампания запрещена.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/185396/
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