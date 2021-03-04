Политическое граффити. Жители Бишкека жалуются на агитацию

Жители района возле старого аэропорта жалуются на агитационные граффити Жаныбека Абирова. Фото они прислали на WhatsApp 24.kg.

«Председатель городского кенеша Абиров как кандидат в депутаты разместил логотип со своей фамилией прямо на стенах домов. Он занимается агитацией, которая еще не началась», — написали они.

Фото читателя 24.kg. Агитация в Бишкеке

Другой читатель сообщил, что сторонники Жаныбека Абирова, который на время выборов приостановил полномочия председателя БГК, разносят по квартирам газеты, посвященные кандидату в депутаты.

Фото читателя 24.kg. Агитация в Бишкеке

Бишкекчане просят ЦИК обратить внимание на эти нарушения.

Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. Агитация начинается 12 марта. Преждевременная кампания запрещена.



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