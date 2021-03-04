Иностранные студенты-медики вновь просят вузы восстановить офлайн-обучение

Иностранные студенты-медики вновь просят Министерство образования и науки восстановить офлайн-обучение в вузах. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

Студенты недовольны качеством образования онлайн: преподаватели не читают полноценные лекции. Такие знания не признаются в родных странах учащихся.

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«Правительство Индии заявило, что дистанционное обучение не принимается. В Индии все медицинские университеты открыты, и все они проводят вакцинацию студентов, но вузы Кыргызстана проводят только онлайн-классы. Никакой заботы об образовании и здоровье иностранных студентов», — написали они в 24.kg.

По их словам, стоимость контрактов онлайн-обучения слишком высокая.

Студенты медики просят вмешаться посольство Индии, чтобы Минобразования вернуло в аудитории учащихся 4-6-х курсов.

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