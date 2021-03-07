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Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль

В Кыргызстане длинные выходные, значит, самое время отправляться в горы, на Иссык-Куль, да просто выехать на шашлыки. У кого нет такой возможности, наши авторы предлагают отправиться с ними в виртуальное путешествие.

Интересную фотографию в февральском Бишкеке сделала Нурайым Тологонова.

Нурайым Тологоновой
Фото Нурайым Тологоновой. Бишкек, облака

«Из поездки в Аламединское ущелье и предгорья. На календаре весна, но в горах еще лежит снег, привлекая взрослых и детей к зимнему отдыху», — написал наш постоянный автор Виктор Клейменов.

По дороге на Иссык-Куль в селе Кемин Назира Альмухамедова сфотографировала памятник Шабдану баатыру. Наверняка многие помнят этот монумент.

Назиры Альмухамедовой
Фото Назиры Альмухамедовой. Кемин

В Иссык-кульской области в феврале побывал и наш постоянный автор Владислав Ногай. На этот раз в поле его зрения попало озеро Ара-Коль.

Свою фотографию Абазбек Рашидов сделал, проезжая по дороге Бишкек — Ош, которая проходит через перевал Тоо-Ашу.

Абазбека Рашидова
Фото Абазбека Рашидова. По дороге на перевал Тоо-Ашуу

Надеемся, наше путешествие не оставило вас равнодушными. Помните, что вы можете стать не только его участниками, но и авторами. Сделать это несложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/185370/
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