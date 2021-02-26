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Агент 024

Сыр лежит на полу. Горожанка возмутилась ситуацией в магазине на рынке Бишкека

Горожанка возмутилась, что сыр в продовольственном магазине на Орто-Сайском рынке лежит на полу. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, на вопрос, почему сыр лежит на полу, продавец ответил, что товар только что получили.

«Значит, у них нет места для принятого товара? Потом выскочил какой-то молодой человек и начал кричать. Заведующего магазином не оказалось. Отправилась искать базаркома, но и его не было на месте. Целый городской рынок без руководства. Вот такая ситуация во время пандемии COVID-19. Люди будут брать этот сыр чистыми руками и резать его на столе. Какие уж там санитарные нормы!» — написала женщина.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184660/
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