Сыр лежит на полу. Горожанка возмутилась ситуацией в магазине на рынке Бишкека

Горожанка возмутилась, что сыр в продовольственном магазине на Орто-Сайском рынке лежит на полу. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, на вопрос, почему сыр лежит на полу, продавец ответил, что товар только что получили.

«Значит, у них нет места для принятого товара? Потом выскочил какой-то молодой человек и начал кричать. Заведующего магазином не оказалось. Отправилась искать базаркома, но и его не было на месте. Целый городской рынок без руководства. Вот такая ситуация во время пандемии COVID-19. Люди будут брать этот сыр чистыми руками и резать его на столе. Какие уж там санитарные нормы!» — написала женщина.

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