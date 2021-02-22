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Агент 024

Бишкекчанин пожаловался, что строительная техника занимает полосу движения

На улице Сухэ-Батора строительная техника занимает полосу движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, ежедневно на проезжей части стоит техника.

«Это дорога к школе «Газпром», здесь большое движение, и машины вынуждены объезжать технику, пешеходы — обходить ее по проезжей части. И такая ситуация уже больше месяца. Техника должна стоять на территории строительства, а не занимать полосу движения, создавая аварийную ситуацию», — сообщил он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Строительная техника стоит на проезжей части

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184207/
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