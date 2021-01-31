15:18
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Агент 024

Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и озеро Ала-Коль

Сегодня мы немного отойдем от зимней тематики. Хотя, конечно, и без нее не обойдется. А попутешествуем мы с помощью наших авторов по разным регионам страны.

По традиции начинаем с Бишкека. На этот раз осеннего и такого, каким его увидела Нураим Тологонова.

Теперь выбираемся из города и одновременно меняем время года. Так, Соня Айдарбаева пригласила нас на зимнюю рыбалку в село Степное.

Владислав Ерменин в Кара-Балте запечатлел гало. Это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Впереди у нас Иссык-Кульская область. На скованном льдом озере Ала-Коль побывал Александр Сухарев.

Александра Сухарева
Фото Александра Сухарева. Озеро Ала-Коль

Теперь отправимся на юг республики. По дороге сделаем краткую передышку на Сусамыре, где фотографию сделала Назира Альмухамедова.

Назиры Альмухамедовой
Фото Назиры Альмухамедовой. Зимняя дорога в горах, Сусамыр

Конечной точкой нашего путешествия станет Курпсайская ГЭС. Ее фотографию сделал Виктор Клейменов.

Виктора Клейменова
Фото Виктора Клейменова. Курпсайская ГЭС

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными и вы захотите пополнить их ряды. Сделать это не сложно.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Зимний Иссык-Куль и рассвет на Ала-Арче

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/181375/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Зимний Иссык-Куль и рассвет на Ала-Арче
Мгновения жизни. Зимний Кара-Булак и перевал Айдаркен
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Заснеженный Бишкек и зимняя Ала-Арча
Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и летний Джети-Огуз
Мгновения жизни. Очарование Сары-Челека и гора Чеч-Добо
Мгновения жизни. Зимние мотивы и заснеженный Ак-Тюз
Мгновения жизни. Осенние краски Алмалуу и вечерний Айдаркен
Мгновения жизни. Осенняя меланхолия и ажурные облака
Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и Боомское ущелье
Популярные новости
Ждем по&nbsp;три дня. Бишкекчане жалуются на&nbsp;очереди у&nbsp;государственных нотариусов Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов
Творится бардак. Жители многоэтажного дома в&nbsp;Бишкеке пожаловались на&nbsp;притоны Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны
У&nbsp;мужчины в&nbsp;мечети Бишкека украли сумку с&nbsp;900 тысячами сомов У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
В&nbsp;школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
31 января, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и озеро Ала-Коль Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и озеро Ала-Коль
13:41
Брата замглавы МВД Улукбека Омурзакова отпустили под подписку о невыезде
11:11
В Кыргызстане за последние сутки зараженных коронавирусом медиков нет
11:09
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
11:07
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 288 человек, 170 — в тяжелом состоянии