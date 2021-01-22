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Агент 024

С посетителей Панорамы Бишкека начали брать деньги за парковку

С посетителей Панорамы Бишкека начали брать деньги за парковку. Фото чека опубликовали пользователи соцсетей.

«Вообще, законно ли брать с каждой машины по 50 сомов? С каких пор начали платить? Без печати бумажку выписывают», — написала автор публикации.

В пресс-службе Чуйской областной администрации заявили 24.kg, что въезд и стоянка на Панораме не могут быть платными. Участки на территории не выдавались в аренду.

«Местная администрация не берет никаких денег за въезд на Панораму. Если вы стали свидетелем таких неправомерных действий, просим вас сфотографировать чек или снять на видео и написать заявление в милицию. Инцидент будет решен в рамках закона», — заверили в администрации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/180858/
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