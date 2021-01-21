На горнолыжной базе «ЗиЛ» избили гражданина Пакистана. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Друзья пострадавшего рассказали, что последние три месяца неизвестные неоднократно преследовали их и пытались напасть и избить.

«Давайте будем добрее ко всем, особенно к гостям. Какая бы ни была причина, никто не вправе делать самосуд», — пишут очевидцы инцидента.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сказали, что выясняют детали происшествия.