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Агент 024

На горнолыжной базе «ЗиЛ» избили гражданина Пакистана

На горнолыжной базе «ЗиЛ» избили гражданина Пакистана. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Друзья пострадавшего рассказали, что последние три месяца неизвестные неоднократно преследовали их и пытались напасть и избить.

«Давайте будем добрее ко всем, особенно к гостям. Какая бы ни была причина, никто не вправе делать самосуд», — пишут очевидцы инцидента.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сказали, что выясняют детали происшествия.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/180721/
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