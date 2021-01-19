Подозреваемый в вымогательстве сотрудник автошколы снова ходит на работу

В Бишкеке сотрудник автошколы, которого в середине декабря 2020 года задержала Финполиция, снова работает на своем месте. Об этом 24.kg сообщил бывший работник заведения.
По его словам, следствие затянулось, результатов нет по сей день.
«Этот человек продолжает работать в автошколе и проворачивает свои дела. Есть также факты домогательств к девушкам-курсантам. Они заявляли о том, что он пристает и распускает руки во время практических занятий. На рабочем месте распивал спиртные напитки с учениками. За то, что отдельные инструкторы начали говорить обо всем этом, их уволили, в том числе и меня», — рассказал читатель.
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