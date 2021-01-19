Подозреваемый в вымогательстве сотрудник автошколы снова ходит на работу

В Бишкеке сотрудник автошколы, которого в середине декабря 2020 года задержала Финполиция, снова работает на своем месте. Об этом 24.kg сообщил бывший работник заведения.

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По его словам, следствие затянулось, результатов нет по сей день.

«Этот человек продолжает работать в автошколе и проворачивает свои дела. Есть также факты домогательств к девушкам-курсантам. Они заявляли о том, что он пристает и распускает руки во время практических занятий. На рабочем месте распивал спиртные напитки с учениками. За то, что отдельные инструкторы начали говорить обо всем этом, их уволили, в том числе и меня», — рассказал читатель.

Собеседник также предоставил редакции скриншоты переписки подозреваемого с курсантами, а также видеозапись телефонного разговора. Мужчина заявляет своей ученице, что тем, кто «завалил» тест и практику, нужно заплатить по 4 тысячи сомов.Напомним, что 10 декабря в Бишкеке задержали сотрудника автошколы . Стало известно, что он систематически вымогал деньги с курсантов — с одного человека по 5 тысяч сомов — за успешную сдачу экзамена для получения водительских прав.

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