В городе Ош 15 пьяных подростков избили 50-летнего мужчину

В Оше 15 пьяных подростков напали на 50-летнего мужчину и избили его. Об этом 24.kg сообщил его сын.

По его словам, инцидент произошел 1 января примерно в час ночи.

«Мой отец тоже был пьян, они пристали к нему и просили прикурить. Но он ответил, что годится ребятам в отцы, тогда один из них ударил его и начал материться. Потом вся толпа школьников стала избивать его, кинув в лужу. Отец чудом убежал. Подростки забрали у него два смартфона, но позже вернули. Все они были под действием наркотиков», — рассказал читатель.

Отмечается, что состояние мужчины тяжелое, у него сломаны рука и нога, гематомы на лице. Родители напавших собирают деньги на лечение.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.