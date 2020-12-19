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Агент 024
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкекчанин просит проверить сауну. Из трубы валит черный дым

Житель Бишкека просит муниципалитет провести проверку одной из столичных саун. По его словам, заведение, скорее всего, не соблюдает санитарных норм. Об этом он сообщил 24.kg.

«В то время, когда горожане задыхаются от смога, а показатели вредных выбросов превышают все нормативы в десятки раз, считаем работу муниципальных властей по решению проблемы неудовлетворительной. В нашем квартале по улице Карасаева расположена сауна «СПА ОФИС», которая ежедневно сжигает в своих печах не то покрышки, не то листья. Черный дым стоит столбом и запах гари на всю округу. Убедительно просим мобильные бригады столичного акимиата, представителей санитарно-экологической инспекции, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека и МТУ провести тщательную проверку сауны на предмет сжигания отходов и при обнаружении нарушений наложить штраф», — пожаловался читатель.

В подтверждение своих слов он прислал редакции сделанную им фотографию.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Напомним, cогласно статье 71 Кодекса КР о нарушениях, сжигание бытового мусора для физических лиц может обернуться штрафом от 5,5 тысячи до 7,5 тысячи сомов, для юридических — от 17 до 23 тысяч сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/177291/
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