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Мгновения жизни. Осенние краски Алмалуу и вечерний Айдаркен

За окном морозный декабрь, и наверняка часть бишкекчан осваивает снежные склоны ближайших гор. Те же, кто остался дома, может отправиться в виртуальное путешествие вместе с нами.

Для начала полюбуемся красивыми пейзажами, запечатленными в Иссык-Атинском районе Владиславом Ногаем. Великолепная пора золотой осени.

«Меня зовут Александр Сухарев. Мне 44 года. Живу в Караколе и работаю гидом. Занимаюсь горным туризмом и альпинизмом. Кыргызстан — удивительная и прекрасная земля. Страна небесных гор. Проводя большую часть жизни в горах, постоянно снимаю этот замечательный мир горных вершин», — рассказал о себе и о своих живописных фотографиях новый автор нашей рубрики.

А это уже начало осени — ущелье Барскоон, в которое отправилась семья нашего постоянного автора Людмилы Ромашка. Живописные места, которые хочется посещать не раз и не два.

Привет с юга нашей республики от Анары Джоробаевой, поймавшей закат в городе Оше.

Анары Джоробаевой
Фото Анары Джоробаевой. Закат в городе Ош

Завершим сегодняшний выпуск еще одним вечерним пейзажем с юга. Его запечатлел в Айдаркене Виктор Клейменов.

Виктора Клейменова
Фото Виктора Клейменова. Вечерний Айдаркен

Надеемся, наше очередное путешествие по Кыргызстану вам понравилось. Не забывайте, что автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой. Сделать это просто.

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/176096/
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