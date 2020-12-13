Мгновения жизни. Осенние краски Алмалуу и вечерний Айдаркен

За окном морозный декабрь, и наверняка часть бишкекчан осваивает снежные склоны ближайших гор. Те же, кто остался дома, может отправиться в виртуальное путешествие вместе с нами.

Для начала полюбуемся красивыми пейзажами, запечатленными в Иссык-Атинском районе Владиславом Ногаем. Великолепная пора золотой осени.

«Меня зовут Александр Сухарев. Мне 44 года. Живу в Караколе и работаю гидом. Занимаюсь горным туризмом и альпинизмом. Кыргызстан — удивительная и прекрасная земля. Страна небесных гор. Проводя большую часть жизни в горах, постоянно снимаю этот замечательный мир горных вершин», — рассказал о себе и о своих живописных фотографиях новый автор нашей рубрики.

А это уже начало осени — ущелье Барскоон, в которое отправилась семья нашего постоянного автора Людмилы Ромашка. Живописные места, которые хочется посещать не раз и не два.

Привет с юга нашей республики от Анары Джоробаевой, поймавшей закат в городе Оше.

Фото Анары Джоробаевой. Закат в городе Ош

Завершим сегодняшний выпуск еще одним вечерним пейзажем с юга. Его запечатлел в Айдаркене Виктор Клейменов.

Фото Виктора Клейменова. Вечерний Айдаркен

Надеемся, наше очередное путешествие по Кыргызстану вам понравилось. Не забывайте, что автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой. Сделать это просто.

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