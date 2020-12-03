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Агент 024

Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков

Бишкекчанка Лариса Левитус обратилась к мэрии столицы с требованием решить вопрос с бездомными, спящими у мусорных баков на пересечении улиц Турусбекова и Сыдыкова. Соответствующий пост женщина опубликовала в Facebook. Она отмечает, что обращается в мэрию с этим вопросом далеко не в первый раз.

«С одной стороны, испытываешь жалость к этим, уже мало похожим на людей. Даже животные не ложатся спать под мусорками. С другой стороны, испытываешь стыд и отвращение к невозможной грязи. Подойти к бакам можно только переступая через этих лежащих несчастных. Кто и как может решить этот вопрос? Ждать три года?» — написала она.

Отметим, что 1 декабря, выступая на брифинге, и. о. мэра Балбак Тулобаев сообщил, что в столице Кыргызстана планируется в будущем построить центр для бездомных. По его словам, сейчас проводятся переговоры с Саудовскими фондами, чтобы открыть центр на 300 мест. «Мы планируем построить этот центр за 2-3 года. И тогда в Бишкеке не будет бомжей. Мы постараемся этих людей вернуть в семьи и в общество», — сказал он.

Напомним, в Бишкеке в связи с резким похолоданием сотрудники патрульной милиции начали работу по поиску бездомных. Милиционеры доставляют их в приют «Коломто», где те могут получить своевременную медицинскую помощь, горячее питание и теплую постель. В милиции также призвали горожан не оставаться в стороне и при обнаружении на улице бездомного обращаться по номеру 102.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/175432/
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