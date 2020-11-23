Жители Оша и Баткена жалуются на отсутствие света и газа. Об этом 24.kg сообщили сами жители регионов.



По словам жильцов Баткена, в последнее время в центре города отключают свет по нескольку раз в день.



«Нам больше некуда обращаться. В последнее время в центре Баткена очень часто отключают свет, по 2-3 часа несколько раз в день. Надоело! Дети и пожилые люди мерзнут. Почему все еще не готовы к холоду?! Как в советское время!» — сказал житель Баткена.



Жители Оша жалуются на постоянное отключение газа.



«В Оше на протяжении трех недель ежедневно отключают газ. В микрорайоне «Тюлейкен» вечером невозможно приготовить ужин, газа нет с 17:00 до 22:00 стабильно. Звоним в соответствующие службы, но они на звонки не отвечают либо линия занята. Уважаемые сотрудники «Горгаза», за какой газ вы оставляете квитанции, если в такой холод детям ужин невозможно приготовить?» — сетует житель Оша.

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