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Агент 024

Жители Оша и Баткена жалуются на отсутствие света и газа

Жители Оша и Баткена жалуются на отсутствие света и газа. Об этом 24.kg сообщили сами жители регионов.

По словам жильцов Баткена, в последнее время в центре города отключают свет по нескольку раз в день.

«Нам больше некуда обращаться. В последнее время в центре Баткена очень часто отключают свет, по 2-3 часа несколько раз в день. Надоело! Дети и пожилые люди мерзнут. Почему все еще не готовы к холоду?! Как в советское время!» — сказал житель Баткена.

Жители Оша жалуются на постоянное отключение газа.

«В Оше на протяжении трех недель ежедневно отключают газ. В микрорайоне «Тюлейкен» вечером невозможно приготовить ужин, газа нет с 17:00 до 22:00 стабильно. Звоним в соответствующие службы, но они на звонки не отвечают либо линия занята. Уважаемые сотрудники «Горгаза», за какой газ вы оставляете квитанции, если в такой холод детям ужин невозможно приготовить?» — сетует житель Оша.
 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/174055/
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