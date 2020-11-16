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Агент 024

Жители «Аламедина-1» просят мэрию построить сквер в микрорайоне

Жители «Аламедина-1» просят мэрию построить сквер в микрорайоне. Об этом 24.kg сообщил активист Шер Эмильбеков.

По его словам, жителям негде гулять с детьми. На территории микрорайона «Аламедин-1» нет ни одного сквера или парка.

«Одна из главных проблем жителей данного района — отсутствие сквера. Чтобы погулять с детьми, нам приходится ездить в центр. В течение последних десятилетий у БЧК расположены гаражи. Население нашего района выступает за их снос и на этом месте просит городские власти построить новый сквер с хорошим освещением и детской площадкой», — рассказал Эмильбеков.

Активист также отметил, что, если администрация города откликнется на их просьбу, жители микрорайона готовы принять участие в строительстве.

«Если мэрия начнет строительство, жители готовы помочь и собрать деньги. У кого нет возможности помочь финансово, примут активное участие в строительных работах, привлекая всех молодых людей близлежащих микрорайонов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/173147/
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