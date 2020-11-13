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Агент 024

Невыносимые условия. Жители Узгена жалуются на отсутствие воды и света

Жители Узгена жалуются на отсутствие воды и света. Об этом они написали 24.kg.

«В городе Узгене Ошской области месяцами не бывает чистой питьевой воды, не работает канализация, месяцами отключают электричество. Для населения создаются невыносимые условия. Куда смотрит аким? Так дерутся за кресла акима и мэра, но никто о народе не думает, для народа не создается никаких условий», — написал читатель.

По его словам, в магазинах не остается чистой питьевой воды, нечем даже умыться, в туалетах не смывается.

«В периоды пандемии антисанитария в жилых домах уничтожает здоровье населения», — отметил житель Узгена.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/172852/
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