Пассажиры, купившие билеты на рейс Ош — Новосибирск, не могут улететь. Видео опубликовали в Telegram-канале «Сейчас».
Отмечается, что рейс отменили.
2 ноября в посольстве России в Кыргызстане сообщали, что возобновляются регулярные авиарейсы из Бишкека и Оша в Новосибирск. Отмечалось, что рейсы будет осуществлять авиакомпания S7. Из Бишкека по пятницам, Оша — по четвергам.
Однако на следующий день в диппредставительстве сказали, что информация о возможных вылетах авиакомпании S7 по маршруту Бишкек — Новосибирск и Ош — Новосибирск в настоящее время уточняется.Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.