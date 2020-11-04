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Агент 024

Пассажиры, купившие билеты на рейс Ош — Новосибирск, не могут улететь

Пассажиры, купившие билеты на рейс Ош — Новосибирск, не могут улететь. Видео опубликовали в Telegram-канале «Сейчас».

Отмечается, что рейс отменили.

2 ноября в посольстве России в Кыргызстане сообщали, что возобновляются регулярные авиарейсы из Бишкека и Оша в Новосибирск. Отмечалось, что рейсы будет осуществлять авиакомпания S7. Из Бишкека по пятницам, Оша — по четвергам.

Однако на следующий день в диппредставительстве сказали, что информация о возможных вылетах авиакомпании S7 по маршруту Бишкек — Новосибирск и Ош — Новосибирск в настоящее время уточняется.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/171874/
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