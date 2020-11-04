Пассажиры, купившие билеты на рейс Ош — Новосибирск, не могут улететь. Видео опубликовали в Telegram-канале «Сейчас».

Отмечается, что рейс отменили.

2 ноября в посольстве России в Кыргызстане сообщали, что возобновляются регулярные авиарейсы из Бишкека и Оша в Новосибирск. Отмечалось, что рейсы будет осуществлять авиакомпания S7. Из Бишкека по пятницам, Оша — по четвергам.

Однако на следующий день в диппредставительстве сказали, что информация о возможных вылетах авиакомпании S7 по маршруту Бишкек — Новосибирск и Ош — Новосибирск в настоящее время уточняется.