Мужчина на лошади разбил боковое стекло автомобиля жителя села Мраморное. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, инцидент произошел вчера. «Позвонили в милицию, но наш вызов не приняли, сказали, что сейчас все на выборах. Пока дозвонились в правоохранительные органы, мужчина на лошади успел скрыться. Если кто узнает этого человека, позвоните по номеру 0708753838», — пишет читатель.

В ГУВД Чуйской области выясняют подробности инцидента.

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