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Агент 024

Мужчина на лошади разбил боковое стекло автомобиля жителя села Мраморное

Мужчина на лошади разбил боковое стекло автомобиля жителя села Мраморное. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, инцидент произошел вчера. «Позвонили в милицию, но наш вызов не приняли, сказали, что сейчас все на выборах. Пока дозвонились в правоохранительные органы, мужчина на лошади успел скрыться. Если кто узнает этого человека, позвоните по номеру 0708753838», — пишет читатель.

В ГУВД Чуйской области выясняют подробности инцидента.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024
Ссылка: https://24.kg/agent_024/167521/
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