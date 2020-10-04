Избиратели Бишкека жалуются, что им не выдают на участках перчатки и маски

На некоторых избирательных участках Бишкека не выдают маски и перчатки. Такие жалобы поступают в редакцию 24.kg от читателей.

В частности, на участке № 1336, расположенном в микрорайоне «Восток-5», избирателям не выдавали ни маски, ни перчатки.

Похожая ситуация наблюдается на участке № 1045 на улице Алтымышева.

«Почему никто не выдает избирателям одноразовые перчатки? Вы представляете, сколько человек прикоснулись за сегодня к ручке, которой заполняют бюллетень? Своей же пользоваться никто не разрешает. И маски на входе давали только тем, кто просил. Хотя сами охранники на входе в полной экипировке стояли», — возмущается читательница.

Напомним, ранее Центризбирком сообщал, что все участки оснащены средствами индивидуальной защиты. Для избирательных участков приобрели 2 тысячи 480 бесконтактных термометров, 3,4 миллиона одноразовых масок, более 120 тысяч респираторов.