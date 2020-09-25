Дети мигрантов. Зовущий свою маму мальчик умилил соцсети

В социальных сетях опубликовали видео, на котором маленький мальчик смотрит в небо и зовет свою маму.

Отмечается, что его мама отправилась на заработки за рубеж. Автор ролика говорит, что мальчик каждый день следит за самолетами в небе и ждет, когда мама вернется домой.

Пользователи Сети пишут, что мальчик олицетворят тысячи детей, родители которых покинули родину, чтобы заработать и прокормить свои семьи.

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