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Агент 024

Дети мигрантов. Зовущий свою маму мальчик умилил соцсети

В социальных сетях опубликовали видео, на котором маленький мальчик смотрит в небо и зовет свою маму.

Отмечается, что его мама отправилась на заработки за рубеж. Автор ролика говорит, что мальчик каждый день следит за самолетами в небе и ждет, когда мама вернется домой.

Пользователи Сети пишут, что мальчик олицетворят тысячи детей, родители которых покинули родину, чтобы заработать и прокормить свои семьи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166418/
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