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Агент 024

Опасный перекресток. Светофор нужен на улице Профсоюзной в Бишкеке

Светофор на пересечении улиц Месароша и Профсоюзной вновь просят установить жители. 

«Там почти каждый день аварии. Пробки ужасные», — написал 24.kg читатель.

Жители уже просили мэрию установить на этом перекрестке светофор, но он так и не появился. 

Бишкекчане ранее также просили установить светофор на пересечении улиц Токтогула и Шопокова. В этом районе находятся школа № 5, детский сад, супермаркет и магазин стройматериалов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164528/
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