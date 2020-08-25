Бишкекчане опять жалуются на большие очереди в ЦОН. ГРС опровергает

В Бишкеке в Центре обслуживания населения, расположенном в здании «АюГранд Комфорт» большие очереди, сообщили 24.kg читатели.

По словам автора фотоснимков, она пришла в ЦОН, потому что не обнаружила себя в списке избирателей, хотя в октябре прошлого года сдала биометрию. Чиновники отправили разбираться ее в ЦОН.

«Почему в ЦОН такие очереди?» — возмутилась читательница.

В ГРС опровергают скопление людей. «Это не в самом ЦОН. Там полупустые залы, поскольку запускают только по 10 человек», — пояснили чиновники.

Пока залы полупустые, толпы людей вынуждены ожидать своей очереди за пределами ЦОН. Чиновники оставили эту проблему без внимания.

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