Раздел «Розыск должников» на сайте Судебного департамента перестал работать. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Фото скриншот сайта Судебного департамента. Раздел «Розыск должников» перестал работать

По ее словам, информация о должниках не отображается.

«Должники алименты не платят, розыск не ведется, решения суда не исполняются, долги по алиментам накапливаются. Просим вас уточнить, когда заработает данный раздел, сколько это будет тянуться и почему не ведется работа по восстановлению портала. До этого уже обращались по данному вопросу, но результатов нет», — пишет женщина.

В пресс-службе Судебного департамента сказали 24.kg, что прокомментируют обращение читательницы позже.

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