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Агент 024

Раздел «Розыск должников» на сайте Судебного департамента перестал работать

Раздел «Розыск должников» на сайте Судебного департамента перестал работать. Об этом 24.kg сообщила читательница.

скриншот сайта Судебного департамента
Фото скриншот сайта Судебного департамента. Раздел «Розыск должников» перестал работать

По ее словам, информация о должниках не отображается.

«Должники алименты не платят, розыск не ведется, решения суда не исполняются, долги по алиментам накапливаются. Просим вас уточнить, когда заработает данный раздел, сколько это будет тянуться и почему не ведется работа по восстановлению портала. До этого уже обращались по данному вопросу, но результатов нет», — пишет женщина.

В пресс-службе Судебного департамента сказали 24.kg, что прокомментируют обращение читательницы позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/162885/
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