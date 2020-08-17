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Агент 024

Модель Алтынай Эмильбекову раскритиковали за фото с убитым редким козерогом

Модель и инста-блогер Алтынай Эмильбекова опубликовала на своей странице фотографию с убитым краснокнижным козерогом. Об этом 24.kg сообщают читатели.

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Девушка подписала фотографию так: «Парня своего никто не терял?». Пользователи социальных сетей негативно восприняли публикацию модели и пытаются ей объяснить, что это редкое животное и гордиться совместным фото с убитым козерогом нехорошо.

«Вы хоть в курсе с кем вы фотографировались? Что это животное занесено в Красную книгу как вымирающий вид. И вместо того, чтобы пропагандировать на свою аудиторию запрет на отстрел вымирающих животных, вы смеетесь. Уят! («позор». — Прим. 24.kg)», — комментирует публикацию большая часть подписчиков модели.

скриншот из Instagram
Фото скриншот из Instagram. Пользователи раскритиковали модель и инста-блогера за фото

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/162717/
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Модель Алтынай Эмильбекову раскритиковали за фото с убитым редким козерогом