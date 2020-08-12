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Сюжет: Новый коронавирус

Медикам на горячей линии 118 не выплатили зарплату. В мэрии объяснили почему

Медикам, которые работали по контракту с мэрией Бишкека, на горячей линии 118 до сих пор не выплатили заработную плату за июль. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Каждый день обещают, что вот-вот будет. В июле там работали 60 операторов. Сейчас их сократили, но зарплату не выплатили», — сообщил он.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева отметила, что задержка в выплате произошла по нескольким причинам.

«Служба комплектовалась до последнего момента, формировались списки операторов. 45 сотрудников набирало городское управление здравоохранения (ГУЗ) и 15 — фонд «Сорос». Он готовил их изначально, и проблем с выплатами не возникло, вся документация была оформлена. Руководство ГУЗ до сих пор находится на больничном, что тоже создавало препятствие. Еще был технический вопрос, касающийся подписей самих операторов. Но все документы уже подготовлены, проведены переговоры с банком, и завтра операторы должны получить средства на свои зарплатные карты», — объяснила она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/162319/
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