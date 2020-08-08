Несмотря на запреты. В коттеджном городке «Азия Палас» музыка гремит по ночам

В коттеджном городке «Азия Палас» накануне проходила закрытая вечеринка, музыка гремела почти до трех утра и не давала спать отдыхающим в других пансионатах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что тои в данное время запрещены, а такие «гулянки» проводить можно? «Я считаю, что это просто безобразие и нарушение закона», — отметил читатель.

По его словам, в милиции в ответ на жалобу на громкую музыку и световое шоу сказали, что ничего сделать не могут.

Во время недавней рабочей поездки президента Сооронбая Жээнбекова в Иссык-Кульскую область полномочный представитель правительства в регионе Балбак Тулобаев заявил, что в Чолпон-Ате закроют ночные бары и кальян-бары.

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