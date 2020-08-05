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Агент 024

Бишкекчанка пожаловалась на строителей: повредили машину. Прораб нагрубил

Строительный химический раствор попал на крышу легкового автомобиля, образовал вмятину и скол. Об этом 24.kg сообщила читательница.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Строительный химический раствор попал на крышу легкового авто и образовал вмятину

По ее словам, инцидент произошел сегодня возле строительного объекта по улице Кийизбаева.

«Когда мы проезжали по дороге, на крышу нашей машины упал раствор, закапал машину. Мы его вытерли и увидели на крыше автомобиля вмятину и скол. Далее был неприятный разговор с прорабом, который сказал, ничего не докажите, и ушел. Я думаю, что эту компанию должны проверить сотрудники Госэкотехинспекции на соблюдение норм безопасности», — пишет она.

В пресс-службе Госэкотехинспекции 24.kg проинформировали, что ответственный инспектор ведомства отправится на место и проверит факт.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161693/
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