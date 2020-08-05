Бишкекчанка пожаловалась на строителей: повредили машину. Прораб нагрубил

Строительный химический раствор попал на крышу легкового автомобиля, образовал вмятину и скол. Об этом 24.kg сообщила читательница.
По ее словам, инцидент произошел сегодня возле строительного объекта по улице Кийизбаева.
«Когда мы проезжали по дороге, на крышу нашей машины упал раствор, закапал машину. Мы его вытерли и увидели на крыше автомобиля вмятину и скол. Далее был неприятный разговор с прорабом, который сказал, ничего не докажите, и ушел. Я думаю, что эту компанию должны проверить сотрудники Госэкотехинспекции на соблюдение норм безопасности», — пишет она.
В пресс-службе Госэкотехинспекции 24.kg проинформировали, что ответственный инспектор ведомства отправится на место и проверит факт.
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