Жители дома Diamond City обратились за помощью к президенту страны

Несколько сотен человек могут остаться без жилья из-за споров бывшего и нынешнего руководства строительной компании ОсОО BLS. Речь идет о жилом комплексе Diamond City, расположенном на пересечении улиц Элебаева и Кулатова.

Одна из жительниц жилого комплекса Diamond City Кристалина Мамбеталиева рассказала 24.kg, что все жители дома заключили предварительные договоры купли-продажи со строительной компанией ОсОО BLS, и все жильцы полностью оплатили квартиры. Более 200 владельцев имеют все соответствующие документы на свое жилье, но, несмотря на это, ОсОО BLS пытается отобрать их. Все из-за того, что бывшее руководство компании судится с нынешним.





«У нас у всех имеются технические паспорта на наши квартиры. Мы являемся собственниками. Нас обвиняют в том, что мы получили эти квартиры незаконно. Говорят, что мы покупали не по рыночным ценам. Но это были 2017-2018 годы, когда цены на недвижимость были ниже, чем сейчас, но на тот момент мы покупали квартиры по адекватным ценам. Они судятся между собой на протяжении 6-7 лет, а страдаем мы», — отметила Мамбеталиева.

Кроме того, как отметил другой житель этого дома Азамат Исмагомбетов, договоры о купле-продаже квартир заключались не с определенными руководителями строительной компании, а непосредственно с ОсОО BLS, что говорит о том, что к жильцам никаких претензий быть не может.

«Для нас не имеет значения, кто тогда был учредителем или же владельцем компании. Мы покупали квартиры законно и составляли договоры с ОсОО BLS. Кто у них там кого обманул, нам без разницы. Главное, мы деньги заплатили компании, а не определенному лицу», — заявил Исмагомбетов.

Жильцы комплекса Diamond Сity обращаются за помощью к президенту страны Садыру Жапарову в надежде, что он выступит гарантом справедливости и законности и решит проблему в их пользу.

Напомним, собственники строительной компании ОсОО BLS гражданин Китая Гао Жин Вей и гражданин Кыргызстана Рустам Воинов последние несколько лет выясняют имущественные отношения в суде. Иностранец заявил, что у него отобрали компанию. В 2018 году ГКНБ задержал Рустама Воинова и бывшего депутата Жогорку Кенеша Рустама Маманова, чья фирма обеспечивала юридическое сопровождение сделки на стороне Воинова. Гражданин Китая в то время утверждал, что это он построил элитный дом на 286 квартир, и обратился в милицию с заявлением на задержанных, требуя от них возмещения материального ущерба. Кроме того, гражданин Китая стал оспаривать в суде законность выдачи техпаспортов на квартиры, требуя их аннулировать.