Из колонки в микрорайоне «Джал» в Бишкеке круглосуточно бежит вода

На улице Иманкулова (за Южной магистралью) из колонки круглосуточно бежит вода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Напротив магазинчика «Динара» стоит колонка, из которой уже несколько лет (!) круглые сутки льется чистая вода. А за литр воды мы сколько платим! Бишкекводоканал, просим убрать, заварить эту колонку, так как, кроме мойщиков своих машин и бомжей, она никому не нужна», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Колонка