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Агент 024

В Оше жители благоустроили площадку под парковку, а туда поставили мусорный бак

В Оше жители дома № 3 микрорайона «Тюлеген» благоустроили площадку под парковку, а туда установили мусорный контейнер. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Жители вывезли строительный мусор, завезли щебень. А муниципальное предприятие «Тазалык-Ош» поставило контейнер вплотную к жилому дому. Нам сказали, что такое распоряжение получили из мэрии, потому что на месте, где ранее стоял контейнер, планируется провести благоустройство», — сообщили они.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. В Оше мусорный контейнер установили возле дома

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161323/
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