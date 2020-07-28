Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома

Житель Оша жалуется на мусор во дворе жилого дома. Видео он прислал 24.kg.

«Это гараж дома, расположенного на улице Петровой. Почему «Тазалык» не убирается здесь? Здесь можно найти все, от бутылок до презервативов. Здесь же дети играют», — возмущается горожанин.

В МП «Ош-Тазалык» 24.kg рассказали, что указанный участок к предприятию не относится.

«Жители этого дома сами могут собрать деньги и нанять компанию по уборке. «Тазалык» собирает по 25 сомов с каждого жителя только за вывоз мусора. Мы не оказываем услуги уборки во дворах жилых домов», — пояснили в МП.

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