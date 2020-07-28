23:35
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Агент 024

Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома

Житель Оша жалуется на мусор во дворе жилого дома. Видео он прислал 24.kg.

«Это гараж дома, расположенного на улице Петровой. Почему «Тазалык» не убирается здесь? Здесь можно найти все, от бутылок до презервативов. Здесь же дети играют», — возмущается горожанин.

В МП «Ош-Тазалык» 24.kg рассказали, что указанный участок к предприятию не относится.

«Жители этого дома сами могут собрать деньги и нанять компанию по уборке. «Тазалык» собирает по 25 сомов с каждого жителя только за вывоз мусора. Мы не оказываем услуги уборки во дворах жилых домов», — пояснили в МП.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/160981/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах
Еще одна спасенная жизнь. Девушка со слезами на глазах благодарит волонтеров
В Оше судмедэксперты вымогали деньги, чтобы не вскрывать тело умершего от COVID
В город Ош прибыли 18 врачей из России
В городе Ош открыли еще два дневных стационара
В микрорайоне «Южный» в городе Ош начато строительство детского сада
Новую больницу в городе Ош построят на территории детской инфекционной клиники
В Оше ремонтируют детский инфекционный стационар
В городе Ош в два раза сократилось число обращений в скорую помощь
Позитивный материал. Врач и пациентка станцевали перед выпиской из больницы
Популярные новости
Дочерей Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;Нурсултана Назарбаева сравнивают в&nbsp;соцсетях Дочерей Сооронбая Жээнбекова и Нурсултана Назарбаева сравнивают в соцсетях
Врачи отказываются принимать помощь от&nbsp;волонтеров. Им&nbsp;грозят увольнениями Врачи отказываются принимать помощь от волонтеров. Им грозят увольнениями
В&nbsp;Боомском ущелье из-за ливней сошел сель и&nbsp;затопило трассу В Боомском ущелье из-за ливней сошел сель и затопило трассу
По&nbsp;дороге в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo; водитель Lexus ехал по&nbsp;встречной полосе По дороге в аэропорт «Манас» водитель Lexus ехал по встречной полосе
Бизнес
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
28 июля, вторник
23:28
Волонтеры купили пять дезинфекционных тоннелей для больницы Баткена Волонтеры купили пять дезинфекционных тоннелей для боль...
22:46
Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома
22:16
Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
22:02
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
21:51
В Бишкеке приступили к дезинфекции и покраске мусорных контейнеров