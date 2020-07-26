Жители Боз-Булуна просят чиновников отремонтировать медпункт: он разваливается

Медики фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в селе Боз-Булун, просят чиновников полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области отремонтировать здание. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их данным, это единственный медпункт на все село, и если ФАП разрушится, то оказывать первую помощь людям просто будет негде.

Фото читателя 24.kg

«Вот печка, в которой мы сами проделали дырку, чтобы чистить от сажи. Зимой после топки часа два невозможно быть в помещении, потому что дым стоит столбом. Воды нет, как во многих ФАП, а в некоторых даже туалетов нет. Вот в таком здании проводят все процедуры: и женщин беременных ведут, и деткам прививки ставят, и взрослых лечат. А вы на джипах разъезжаете и тендеры на ремонт гаражей и своих кабинетов объявляете», — возмутились сельчане, обращаясь к чиновникам региона.