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Агент 024

Капитан сборной Кыргызстана по футболу Валерий Кичин устроил драку на поле

Капитан сборной Кыргызстана по футболу Валерий Кичин во время игры ударил своего соперника и кинул на прогиб. Видео инцидента распространили в социальных сетях.

Отмечается, что красноярский «Енисей», в составе которого выступает Валерий Кичин, начал сбор в Крымске. Вчера клуб провел две игры против «СКА-Хабаровск».

Наш футболист вышел на поле в основном составе во второй игре и во время матча устроил драку. Он сначала ударил соперника по лицу, а затем бросил его на прогиб.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160395/
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