Гордимся тобой! Девочка продает печенье, чтобы собрать деньги зараженным COVID

В Бишкеке на бульваре Эркиндик девочка продает печенье, а вырученные деньги пожертвует зараженным коронавирусом. Об этом 24.kg сообщила читательница.
По ее словам, маленькая жительница столицы сама печет печенье и затем продает. Один контейнер стоит всего 90 сомов. «Она стоит на бульваре Эркиндик, чуть выше улицы Московской. Кто хочет попробовать печенье или просто оставить ей деньги, приходите», — просит читательница.
Ранее 24.kg сообщало, как юные кыргызстанцы разбивают свои копилки, чтобы отдать деньги на борьбу с пандемией.
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