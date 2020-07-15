Гордимся тобой! Девочка продает печенье, чтобы собрать деньги зараженным COVID

В Бишкеке на бульваре Эркиндик девочка продает печенье, а вырученные деньги пожертвует зараженным коронавирусом. Об этом 24.kg сообщила читательница.





Ранее 24.kg сообщало, как юные кыргызстанцы разбивают свои копилки, чтобы отдать деньги на борьбу с пандемией.

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