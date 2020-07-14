Куда утилизируют мусор из обсервации «Семетей»? Ждем ответа от штаба

В обсервации «Семетей» (бывшая авиабаза «Ганси») родственники зараженных коронавирусной инфекцией имеют доступ даже к красной зоне. Об этом сообщил волонтер Эрнист Борубаев.

На своей странице Facebook он разместил видео: люди общаются с больными через форточку, засовывая головы в окно отделения красной зоны.

«Это красная зона, где лечатся тяжелобольные люди. Никакой дезинфекции. Граждане напрямую контактируют с больными через окошко. Почему такие безответственные? На этой территории нет ни одного сотрудника милиции, военного, чтобы контролировали родственников больных», — написал волонтер.

Эрнист Борубаев также обеспокоен накопившимся мусором на территории обсервации.

«Вот мусор, здесь вещи, которые использовали зараженные COVID. Как известно, больные сильно потеют. Одежду, в том числе нижнее белье, они выбрасывают в мусорку. Куда идет весь этот мусор? Где утилизируется? На общей городской свалке? Я знаю, что там работают 500-600 человек над сортировкой отходов. Неужели эти пластиковые бутылки после свалки идут на рынки для продажи кефира и кумыса?» — спрашивает он.