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Агент 024

ТВ-каналы в Кыргызстане ставят в эфир фильмы с ненормативной лексикой

Телевизионные каналы в Кыргызстане ставят в эфир фильмы с ненормативной лексикой. Видео 24.kg прислали читатели.

«По «ЭлТР» идет фильм с матерными словами. Как могли пустить в эфир с таким переводом?» — возмутился один из них.

«Кто-нибудь, вообще, контролирует, что нам показывают по телевизору? Решили вечером посмотреть фильм в семейном кругу. «Восьмой канал», — написал другой зритель.

В оригиналах, присланных читателями, нецензурные слова звучали полностью.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/159265/
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