В Иссык-Атинской больнице не хватает врачей. Пациентов некому лечить

В Иссык-Атинской территориальной больнице больше суток к пациентам не заходили врачи. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в больнице, кроме пациентов, не осталось никого. «Нет даже медсестер. Лечение прекратилось. Никто не дает ответов. Тут все лежат с коронавирусом и пневмонией», — говорит мужчина.

Директор медучреждения Алтынкыз Аралбаева рассказала 24.kg, что в больнице действительно не хватает врачей. «У нас была пересмена. Первая группа отработала 14 дней и сдавалась. Но внутри реанимации был врач, а видео снимали в коридорах. Правда, медиков не хватает, мы начинаем укомплектовывать смены. Нас никто не хочет понимать, даже если заболевают сами врачи», — сказала она.

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