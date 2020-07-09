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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи больницы на Интергельпо потеряли пульсоксиметр, подаренный волонтерами

Председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу заявил, что пульсоксиметр, который он привез в больницу на улице Интергельпо, потеряли. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам активиста, он привез аппарат в медучреждение четыре дня назад и с тех пор ни у одного пациента не измерили сатурацию крови.

«Когда мы приехали в больницу, меня встретили три врача. Они обрадовались, что необходимый прибор появился в их учреждении. Я взял номер одного из медиков и попросил, чтобы пульсоксиметр использовали по назначению. Однако на сегодня мне написали около 10 человек о том, что ни у кого из них не измерили сатурацию. Никто из медперсонала не в курсе, где прибор. А номер, который я брал, теперь недоступен», — рассказал Аскар Алмаз уулу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/158903/
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