Врачи больницы на Интергельпо потеряли пульсоксиметр, подаренный волонтерами

Председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу заявил, что пульсоксиметр, который он привез в больницу на улице Интергельпо, потеряли. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам активиста, он привез аппарат в медучреждение четыре дня назад и с тех пор ни у одного пациента не измерили сатурацию крови.

«Когда мы приехали в больницу, меня встретили три врача. Они обрадовались, что необходимый прибор появился в их учреждении. Я взял номер одного из медиков и попросил, чтобы пульсоксиметр использовали по назначению. Однако на сегодня мне написали около 10 человек о том, что ни у кого из них не измерили сатурацию. Никто из медперсонала не в курсе, где прибор. А номер, который я брал, теперь недоступен», — рассказал Аскар Алмаз уулу.

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