Фото дня. Врачи в Иссык-Кульской обсервации спят на одной кровати по двое

Врачи в обсервации Иссык-Кульской областной больницы спят по двое на одной кровати. Об этом на своей странице в Facebook написала Алена Хоменко.

По ее словам, мест, чтобы вместить всех контактных, в больнице нет.

«Друзья, вот в таких условиях пребывают наши врачи в обсервации. Сейчас будем решать вопрос о переводе хотя бы части людей в другое место, предположительно в отель «Монарх», — пишет пользовательница.

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